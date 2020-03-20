HABER /  YEREL

Bursa'da sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları 5 Nisan'a kadar ücretsiz olacak

Anadolu Ajansı

Bursa Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar doğrultusunda, sağlık çalışanları kentteki toplu taşıma araçlarından 5 Nisan'a kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Abone ol

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte görev yapan sağlık çalışanlarının 5 Nisan'a kadar metro, sarı otobüs ve otoparklardan ücretsiz olarak yararlanacağını bildirdi.

Aktaş, "Koronavirüsten kaynaklı zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde yeter ki onlar kutsal görevlerini yaparken ulaşımları sorun olmasın, elleri şifa dağıtsın. Bu, onlar için az bile." ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri bitene kadar kira almayacağını açıklamıştı

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında belediye ve iştiraklerinin dükkan sahibi olduğu işletmelerden kapandıkları günden, açılacakları güne kadar kira almayacaklarını duyurdu. 

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ilgili bakanlıkların bazı kararlar aldığını belirten Aktaş, "Özellikle restoran, kafe ve benzeri uygulamaları olan kiracılarımızın, evde kalma duyarlılığından dolayı dışarı çıkmamalarından mütevellit ticaretle alakalı bir miktar düşüş var. Dükkanı belediyeye ait olup kapalı kalan işletmelerin sahiplerine kolaylık sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Meclisine önerge verdik” dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı nisan ayı sonuna kadar ertelendi
California'da Kovid-19 nedeniyle 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
İdlib'de roketli saldırı sonucu 2 asker şehit oldu 1 asker yaralandı
İtalya'da ölü sayısı 3 bin 405'e yükseldi
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!
ÖNCEKİ HABERLER
Haremi Şerif ve Mescidi Nebevi'de bulunmak ve namaz kılmak koronavirüs sebebiyle yasaklandı
Almanya sokağa çıkma yasağını gündemine aldı
İdlib’de kalp krizi geçiren Ağrılı asker şehit oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanları için destek istedi
Provokatif koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili 64 kişi gözaltına alındı
Cuma mesajları resimli yeni cuma sözleri 2020
Yorumlar 3 yorum