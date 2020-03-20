Çankaya Köşkü'nde koronavirüs zirvesi binlerce mahkum ve ailesine müjdeli haber

Türkiye'de cezaevlerinde yaklaşık 300 bin mahkum bulunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle aileleri tedirginlik içinde. İran ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede karonavirüs nedeniyle yüzbinlerce mahkum tahliye edildi. Çankaya Köşkü'ndeki koronavirüs zirvesinden de mahkumlar için tahliye müjdesi çıktı...

Abone ol

Hükümet yaklaşık 300 bin mahkûmun bulunduğu cezaevlerinde koronavirüs salgını riskine karşı, uzun süredir üzerinde çalışılan infaz düzenlemesini süratle çıkarmaya hazırlanıyor. Çankaya Köşkü’nde önceki gün yapılan koronavirüs zirvesinden hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile akşam saat 19.00’da “acil” bir infaz düzenlemesi toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan ve yaklaşık 1.5 saat süren toplantıya AK Parti Grup Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş, Bülent Turan, Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.

Süreç buraya getirdi

Edinilen bilgiye göre toplantıda Erdoğan, 18 yıldır bir infaz düzenlemesi kararının alınamadığını anlatarak, “Bir infaz düzenlemesi yapıyoruz. Süreç bizi buraya getirdi” dedi. Koronavirüs dolayısıyla cezaevlerinin boşaltılması tartışmalarının da gündeme geldiği toplantıda Erdoğan, sürecin getirdiği zorunluluklara işaret etti. Erdoğan, “Bu bedeli bir kişinin affıyla da bin kişinin affıyla da ödeyemeyiz. O yüzden geniş tutulmalı. Bu işi bir an önce çözün” talimatını verdi.

Bu suçlar asla girmesin

Erdoğan toplantıda, TCK’daki cezasızlık düzenlemesinin aynı kalmasını ve “Cinsel suçlar, kasten adam öldürmek, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrirlerin (tekrar suç işleyenler)” kapsam dışı bırakılmasını istedi.

Hürriyet’in ayrıntılarına ulaştığı taslakla cezasızlık algısı ortadan kaldıracak şekilde bir ay hapis cezası alan bile belirli bir süre cezaevinde kalacak.

Kimleri kapsıyor?

Cinsel, uyuşturucu, örgütlü, terör suçlarını işleyenler ile mükerrirler (tekrar suç işleyenler) hariç cezaların infazı 2/3 (yüzde 67) yerine 1/2 (yüzde 50) olarak uygulanacak. Cezaevinde kalınacak sürenin 5’te 1’i denetimli serbestlikte geçirebilecek. Doğum yapan bir kadın, doğumun üzerinden 1.5 yıl geçmeden cezaevine konulamayacak. 70 yaşın üzerindekiler 2 yıl ve altındaki cezalarını, 75 yaşın üzerindekiler ise 4 yıl ve altında kalan cezalarını konutta çekecek. Taslak ana hatlarıyla şöyle: Bir yıllık otomatik denetimli serbestlik mekanizması sona eriyor. Örneğin 1 ay hapis cezası alan kişi de artık 12 gün cezasını açık cezaevinde geçirecek.

Haftaya Meclis'te

Mahkemelerin verdiği cezaların 2/3’ü (yüzde 67’si) yerine 1/2’si (yüzde 50’si) kapalı cezaevinde çekilecek. Doğum yapan kadınların aldıkları ceza 3 yıl ve altında ise bu ceza konutta infaz edilecek. Koşullu salıverilme süresinde herhangi bir yeni suçtan örneğin 1 yıl ceza alan bir hükümlünün, koşullu salıverildiği süreden sadece 2 yılı yanacak.

İnfaz düzenlemesiyle ilgili teklifin, bu dönemde Meclis gündemine getirilmesine muhalefetin de tepki göstermeyeceği, engel olmayacağı düşünülüyor. Düzenlemeye önümüzdeki hafta son şeklinin verilmesi ve ardından muhalefete sunulması planlanıyor.

70 yaşa evde infaz

Mevcut sistemle 70 yaş üzerindekilerin 1 yılın altında kalan cezalarının evde infazı mümkün. Bu süre şimdi 2 yıla çıkarılacak. 75 yaş ve üzerindekiler için ise 3 yıl olan süre ise 4 yıla yükseltilecek. Cezaevinde hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine dair Adli Tıp Kurumu tarafından rapor verilen kişiler 3 yıla kadar olan cezalarını konutta infaz edebilecek.

Gece infaz ve hafta sonu infazı

Gece infazı ve hafta sonu infaz usullerine işlerlik kazandırılacak. Mevcut sistemde 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılanların cezalarını hafta sonu ya da gece çekmesine olanak var. Ancak 1 yıllık denetim süresi nedeniyle 6 ay ceza alanlar hiç cezaevine girmediği için bu sistem işletilemiyor. Taslakta 6 aylık süre 1 yıla çıkarılıyor. Taksirle işlenen bir suç kapsamında verilen cezalarda ise bu süre 2 yıl olarak belirlenecek. Bu sürenin altında ceza alanlar talepleri halinde cezalarının infazını hafta sonu ya da geceleri cezaevinde girerek çekebilecek.