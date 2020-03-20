Hollanda başbakanı şaşırttı! Hepimiz 10 yıl boyunca kaka yapabiliriz   

Hollanda Başbakanı, ülkesinde 10 yıl yetecek kadar tuvalet kağıdı olduğunu belirterek vatandaşlarına güvence verdi.

Abone ol

Koronavirüs salgını nedeniyle marketlere akın edilen bazı ülkelerde, tuvalet kağıdı rafları boşalmıştı.Stokların azalmasıyla birlikte kimi ülkelerde tuvalet kağıdı kavgası yaşanmıştı.

İşçilere destek amaçlı süpermarkete gitti

Koronavirüs salgınına rağmen çalışmak zorunda kalan işçilere destek vermek amacıyla bir süpermarketi ziyaret eden Hollanda Başbaknı Mark Rutte de oradaki bir müşteriye rafların dolu olduğuna işaret ederek, yeterli tuvalet kağıdına sahip olduğunu söyledi.

10 yıl yetecek tuvalet kağıdına sahibiz

Önümüzdeki 10 yıl boyunca yetecek kadar tuvalet kağıdına sahibiz'' diyen Rutte, ''Hepimiz 10 yıl boyunca kaka yapabiliriz'' ifadelerini kullandı. Hollanda'daki marketler, geçen haftanın ardından rafları stoktaki mallarda yeniden doldurdu.