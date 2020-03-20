HABER /  DÜNYA

Hollanda başbakanı şaşırttı! Hepimiz 10 yıl boyunca kaka yapabiliriz   

Hollanda Başbakanı, ülkesinde 10 yıl yetecek kadar tuvalet kağıdı olduğunu belirterek vatandaşlarına güvence verdi.

Abone ol

Koronavirüs salgını nedeniyle marketlere akın edilen bazı ülkelerde, tuvalet kağıdı rafları boşalmıştı.Stokların azalmasıyla birlikte kimi ülkelerde tuvalet kağıdı kavgası yaşanmıştı.

İşçilere destek amaçlı süpermarkete gitti

Koronavirüs salgınına rağmen çalışmak zorunda kalan işçilere destek vermek amacıyla bir süpermarketi ziyaret eden Hollanda Başbaknı Mark Rutte de oradaki bir müşteriye rafların dolu olduğuna işaret ederek, yeterli tuvalet kağıdına sahip olduğunu söyledi.

10 yıl yetecek tuvalet kağıdına sahibiz

Önümüzdeki 10 yıl boyunca yetecek kadar tuvalet kağıdına sahibiz'' diyen Rutte, ''Hepimiz 10 yıl boyunca kaka yapabiliriz'' ifadelerini kullandı. Hollanda'daki marketler, geçen haftanın ardından rafları stoktaki mallarda yeniden doldurdu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi Fahrettin Koca ağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı nisan ayı sonuna kadar ertelendi
California'da Kovid-19 nedeniyle 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
İdlib'de roketli saldırı sonucu 2 asker şehit oldu 1 asker yaralandı
İtalya'da ölü sayısı 3 bin 405'e yükseldi
ÖNCEKİ HABERLER
Yılmaz Özdil'den olay yazı: Açılımın akiller heyeti neyse, virüsün Bilim Kurulu odur
Luka Jovic Corona karantinasından kaçtı her an tutuklanabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sen kişisel OHAL'ini ilan et tedbirini al
İsmail Saymaz'dan 14 gün kuralına uymadı iddiasına açıklama
Pendik'te 4 katlı binanın balkonları çöktü
Lise ders programı EBA 23 Mart haftalık ders takvimi
Yorumlar