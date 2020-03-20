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Yılmaz Özdil'den olay yazı: Açılımın akiller heyeti neyse, virüsün Bilim Kurulu odur

Koronavirüs Bilim Kurulu'nu açılım dönemindeki 'Akiller Heyeti'ne benzeterek tartışma yaratan ifadeler kullanan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, "Lütfen çıkın, milletin başına gelenleri bütün çıplaklığıyla millete anlatın" diye yazdı.

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Sözcü gazetesi yazarı Özdil, Bilim Kurulu ile Akil İnsanlar Heyeti'ni karşılaştırdığı yazısında, heyette bulunanların bugün insan içine çıkamadığını savundu.

Yılmaz Özdil, "Üzülerek hatırlatmak isterim ki... Açılımın akiller heyeti neyse, virüsün Bilim Kurulu odur" ifadelerini kullandı.

"Siz politikacı değilsiniz"

Yılmaz Özdil, Bilim Kurulu'nda Türkiye'nin saygın üniversitelerine mensup, saygın bilim insanları olduğunu belirterek, şunları yazdı: Siz, koltuğunu korumaya çalışan politikacı değilsiniz. 82 milyonun hayatını korumakla sorumlu bilim insanısınız...

Lütfen çıkın, milletin başına gelenleri bütün çıplaklığıyla millete anlatın.

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