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Fatih Terim yaş kriteri getirdi iki isimle ön protokol imzalandı

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transferde yaş sınırını 25'e çekerken iki isimle de şimdiden anlaşmaya varıldı.

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Sezona sol kanatta 33 yaşındaki Nagatomo ve Babel'le başlayan Galatasaray, devre arasında gençleşti. Yaş ortalaması 22 olan Saracchi-Onyekuru- Jesse hamlesine imza atan sarı-kırmızılı kulüpte transfere 25-26 yaş sınırı getirildi. 

İki isimle ön protokol imzalandı
Sabah'ın haberine göre; Sivasspor'un 25 yaşındaki yıldızları Mert Hakan Yandaş-Emre Kılınç ikilisi ile ön protokol imzalayan Galatasaray, sezon sonunda serbest kalacak Rizespor'un 1996 doğumlu hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan'la da anlaşma sağladı.

İhtiyaca Costa'yı veto etti
Fatih Terim, "Yaşı 30'a yakın oyuncu transferi istemiyorum" diyerek Galatasaray'ın geleceğini planlamaya başladı. Terim, Ocak ayında stoper ihtiyacına rağmen boşta olan Da Costa'yı veto etti ve 1986 doğumlu Faslı stoper ara transferin son günü Trabzonspor'a gitti. 

30 yaş üstü isimlerle yollar ayrılacak
Genç yerli oyuncular Mert Hakan, Emre Kılınç ve Oğulcan'ı uzun vadeli düşünen sarı-kırmızılılar, yabancı transferinde de 25- 26 yaş kriterine dikkat edecek. Sezon sonunda 30 yaş üstü isimlerden Mariano, Nagatomo ve Selçuk ile yollar resmen ayrılacak ve takım gençleşecek.

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