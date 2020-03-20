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Sergen Yalçın kararını verdi 3 isim yolcu

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 3 isimle yolların ayrılması için yönetime rapor sunarken kadroya 4 takviye yapılacak.

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Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle görüşmeler sadece telefon aracılığıyla yapılsa da siyah-beyazlı yönetim önümüzdeki sezonun takım kadrosunu oluşturmak için düğmeye bastı.

3 isim yolcu
Yönetim ilk olarak sezon sonunda kulüple sözleşmesi sona erecek olan Karius, Rebocho, Elneny ve Diaby ile birlikte; bu isimlerin dışında cazip teklif gelmesi durumunda diğer oyuncularla da yollarını ayırma konusunu masaya yatırdı. Kartal'da birinci öncelik düşük bütçeli ve kaliteli bir kadro oluşturabilmek.

Volkan Babacan ilk aday
Kara Kartal'da transfer harekatını Erdal Torunoğulları bizzat yönetiyor. Loris Karius'un yerine yerli bir kaleci transfer etmeyi planlayan siyah-beyazlıların ilk adayı Başakşehir'in başarılı file bekçisi Volkan Babacan.

Burak'a yedek aranıyor
Forvet hattına da Burak Yılmaz'la rekabet edebilecek bir isim kazandırmayı planlayan başarılı yöneticinin, bu konuda ekibiyle Hollanda ve Belçika liglerinde oyuncu arayışında olduğu öğrenildi.

Jesus ve Mensah listede
Yönetici Erdal Torunoğulları'nın Roma'da forma giyen stoper Juan Jesus ve 10 numara mevkiinde görev yapan Kayserispor'dan Mensah için de girişimlerini hızlandıracağı ifade edildi.

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