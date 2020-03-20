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Higuain İtalya'dan ülkesine kaçarken yakalandı

Koronavirüsün esareti altında kalan İtalya'Da herkes panik içerisinde. Bunlardan biride Juventuslu Gonzalo Higuain oldu. Oyuncu havaalanında ülkesişne kaçmak isterken yakalandı.

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İtalya'da binlerce insanın ölümüne sebep Corona virüsün ardından Ülkede giriş çıkışlar kapatılırken, sokağa çıkma yasağı da ilan edilmişti. Serie A'nın askıya alınmasının ardından da futbolcular evlerinde karantinada hayatlarını sürdürüyor.

Ancak bazı isimler ise gözlem altında. Juventuslu futbolcular da takip edilenler arasında. İtalyan savunmacı Daniele Rugani'nin Corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından siyah-beyazlı ekibin futbolcuları da karantina altına alınmıştı.

Havaalanında polise yakalandı

Juventus'un yıldız ismi Gonzalo Higuain, karantinadan kaçmak isterken yakalandı. İtalyan Repubblica'da yer alan habere göre Higuain, ülkesi Arjantin'e kaçmaya çalışırken havalimanında yakalanarak evine gönderildi.

Arjantinli yıldız negatif çıkan testlerini gösterse de polisleri ikna edemedi.

Corona virüs salgını nedeniyle 3 Nisan'a kadar ertelenen Serie A'da maçların ne zaman başlayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

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