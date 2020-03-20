Fenerbahçe'den Arthur Zico bombası

Fenerbahçe, kulübün 100. yılında takımı çalıştıran ve şampiyon yapan Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico ile dolaylı yoldan temas kurdu.

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Ersun Yanal'la yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de gelecek sezonun yapılanması için tüm ihtimaller değerlendiriliyor.

Sabah'ın haberine göre; bu kapsamda temasa geçilen son ismin, sarı-lacivertlilere Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösteren, 2006-2007'de kulübün 100. yılında lig şampiyonu olan ve 2007'de Süper Kupa'yı kaldıran Arthur Zico olduğu öğrenildi.

Brezilyalı teknik adam ile dolaylı olarak temasa geçen yönetimin, 67 yaşındaki isimden aldığı yanıtlardan memnun olmadığı da belirtildi.

Yabancı hoca defteri kapatıldı

Zico'nun göreve kendi ekibiyle gelmeyi istediği, bununla birlikte yeni bir kadro için transfer bütçesi istediği ifade edildi. Brezilyalı teknik adamın yıllık maliyetinin de hayli yüksek bulunduğu bildirildi. Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, efsane isim konusunda geri adım attı. Zico girişiminin olumsuz sonuçlanmasının ardından yabancı teknik adam defteri de böylece kapanmış oldu.

Neden ayrılmıştı?

2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Arthur Zico, ayrılığı, "Bir Şampiyonlar Ligi maçı sonrası soyunma odasında Volkan ve Lugano kavga ediyordu. O sırada odaya başkan Aziz Yıldırım girdi ve kavgayı ayırmaya çalıştı. O esnada kardeşim Edu da kavgayı ayırmaya çalışıyordu. Sonra ne olduğunu anlayamadığım bir nedenden dolayı başkan ile Edu birbirine girdiler. Aralarındaki kavgayı güçlükle ayırabildik. O günden sonra Edu takımla ilişkisini kesti ve benim için en mutsuz günlerim başladı. Kısa bir süre sonra ben de ayrılmak zorunda kaldım" diye anlatmıştı.