Çin İtalya'ya koronavirüsle mücadelede destek veriyor

ÇİN 'den sonra koronavirüsten en çok etkilenen ülke İtalya oldu. Ülkesinde koronavirüs salgınını kontrol altına alan Çin, İtalya'ya destek verebilmek için doktor grubu ve sağlık ekipmanları gönderdi.

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Çin'de ortaya çıkan koronavirüs Avrupa'da etkili olmaya başladı.İtalya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kayıp Çin'i geçerken, ülkesindeki koronavirüs salgınını kontrol altına almayı başaran Çin, kaynaklarını Avrupa ülkelerini desteklemek için kullanmaya başladı.

İkinci ekip italya'ya ulaştı

İkinci Çin sağlık ekibi, ekipman teslim etmek ve koronavirüsle mücadeleye yardımcı olmak için İtalya'nın Milano şehrine geldi.

37 doktor ve 20 ton sağlık ekipmanı gönderildi

20 ton ekipmana sahip 37 doktor ve sağlık görevlisi grubu, İtalya’nın en kötü etkilenen bölgesi olan Lombardiya’daki hastanelere yardıma gidecek.Sağlık görevlileri koronavirüsü önleme konusundaki deneyimlerini paylaşacaklar ve yerel uzmanlara yardım önereceklerini söylediler.

İtalya'daki hastane ve sağlık ekipmanları yetersiz

Çin’in yardım çabaları Avrupa tarafından hoş karşılansa da yeterli gözükmüyor. Sadece Milano’daki geçici bir hastanede 400 yoğun bakım yatağına, 500 doktora ve yaklaşık 1.400 hemşireye ihtiyaç var.Çin’in Sichuan Eyalatinden gelen ilk sağlık ekibi 13 Mart’ta İtalya’ya gelmişti.