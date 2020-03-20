Koronavirüs koğuşundan kan donduran görüntüler çok çarpıcı araştırma sonuçları
İngiliz medyası İtalya'da virüsün bulaştığı hastaların tedavi edildiği bir hastaneden kan donduran görüntüler yayınladı. Dünya genelinde ise Covid-19 ölümleri devam ediyor...
Koronavirüs'ün (Covid-19) yeni üssü İtalya'da ölenlerin sayısı dün 427 artarak 3 bin 405’e yükseldi. Bölece İtalya, ölü sayısında Çin'i geride bıraktı. Koronavirüsün İtalya’daki merkezi Lombardiya bölgesindeki bir hastanenin koronavirüslülerin tedavi edildiği acil servisinden korkunç görüntüler geldi. İtalya'daki bir araştırma ise, koronavirüsten ölenlerin büyük çoğunluğunun başka hastalıkları olduğunu ortaya çıkardı.
İnsanlar hiç tedavi görmeden ölüyorlar
İtalya'da hastanelerde görev yapan biçare doktorlar, çabalarının ne denli yetersiz olduğunu anlatıyor. Dr. Lorenzo Grazioli, "Yoğun bakım uzmanıyım ve gergin anlara ve seçimlere alışığım. İnsanların durumu kritik ve hiç tedavi görmeden ölüyorlar ve siz fark yaratabiliyorsunuz. Bu noktada olduğunuzda yetersiz kaldığınızı fark ediyorsunuz. Biz 100 anestezi uzmanıyız, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz fakat belki de yeterli değil” dedi.
Yoğun Bakım'dan korkunç görüntüler
İngiliz Sky News televizyonu, Lombardiya bölgesine bağlı Bergamo kentindeki Papa Giovanni XXII Hastanesi’nden yayınlanan görüntülerde, corona virüsüyle enfekte olan hastaların güçlükle nefes almaya çalıştığı görülüyor.
Ölen 10 kişiden sadece birinin koronadan başka hastalığı yok!
İtalya’da virüsün öldürücülüğü ile ilgili yeni bulgulara ulaşıldı. İtalya’nin ulusal sağlık servisi tarafından yapılan araştırmaya göre koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde birinde başka bir hastalığa rastlanmadı.