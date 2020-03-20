Koronavirüs koğuşundan kan donduran görüntüler çok çarpıcı araştırma sonuçları

İnsanlar hiç tedavi görmeden ölüyorlar

İtalya'da hastanelerde görev yapan biçare doktorlar, çabalarının ne denli yetersiz olduğunu anlatıyor. Dr. Lorenzo Grazioli, "Yoğun bakım uzmanıyım ve gergin anlara ve seçimlere alışığım. İnsanların durumu kritik ve hiç tedavi görmeden ölüyorlar ve siz fark yaratabiliyorsunuz. Bu noktada olduğunuzda yetersiz kaldığınızı fark ediyorsunuz. Biz 100 anestezi uzmanıyız, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz fakat belki de yeterli değil” dedi.