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Dünya devi Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak

ABD merkezli perakende devi Walmart, corona virüs endişeleriyle artan talebi karşılamak için 150 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.

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ABD'nin en büyük perakende zinciri Walmart, corona virüs salgını nedeniyle artan alışveriş karşısında 150 binden fazla kişiyi işe alacağını açıkladı.

Mayıs ayı sonuna kadar istihdam edilecek ve saatlik ücretle çalışacak bu 150 bin personelin 100 bini depolar ve dağıtım bölümlerinde görevlendirilecek.

Walmart ayrıca, tam zamanlı çalışanlarına 300 dolar ve yarı zamanlı çalışanlarına 150 dolar ikramiye verecek.

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