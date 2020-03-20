HABER /  SPOR

Beşiktaş'ta Cyle Larin'e İngiltere'den talip çıktı

Beşiktaştaş'ın beklediğini alamayıp Belçika takımı Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin'e ingiliz takımı Leeds United talip oldu.

Abone ol

Beşiktaş performansından memnun olmadığı Kanadalı golcü Larin'i, 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralamıştı. Takvim'in haberine göre şu anda İngiltere Championship'te ilk sarıda yer alan ve Premier Lig'e çıkmasına kesin gözüyle bakılan Leeds United, Larin'e talip oldu.

29 maçta 7 gol

Belçika basınında, "Zulte Waragem, beklenmedik bu transferden çok para kazanabilir. Beşiktaş'a 2.5 milyonu ödedikten sonra çok daha fazlasına Larin'i Leeds'e satacaklar" haberi yapıldı. Larin bu sezon 29 lig maçında 7 gol, 10 asistle oynadı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Hilal Kaplan'dan Yılmaz Özdil'in umre yazısına tepki virüsün bile Avrupa'dan gelenini seviyor
Middle East Monitor yer alan ABD’nin Türkiye planı! Suriye rejimi detayı şok etti
Çin İtalya'ya koronavirüsle mücadelede destek veriyor
Fenerbahçe'den Arthur Zico bombası
Çankaya Köşkü'nde koronavirüs zirvesi binlerce mahkum ve ailesine müjdeli haber
Yılmaz Özdil'den olay yazı: Açılımın akiller heyeti neyse, virüsün Bilim Kurulu odur
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de koronavirüs hastalarının kaldığı odalar
Burak Akkul'un çocuğu var mı eşi böyle anlatmıştı
Higuain İtalya'dan ülkesine kaçarken yakalandı
Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz
Burak Akkul kimdir Çok Gezenti Burak Akkul kaç yaşında?
Sağlık Bakanı Koca, Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı sayı üçe çıktı
Yorumlar