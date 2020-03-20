HABER /  SAĞLIK

Eskişehir'de 'cezaevinde koronavirüslü doktorun çalıştığı' iddiasıyla ilgili açıklama

Anadolu Ajansı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesapları ve basın organlarında yer alan, yeni tip koronavirüslü (Kovid-19) doktorun cezaevinde görevli olduğu iddiasını yalanladı.

Abone ol

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu kadın hekimin Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan Akpınar Aile Sağlığı Merkezindeki görevinin 1 Ocak'ta sona erdiği ve İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevlendirildiği belirtildi.

Sonucu negatif çıktı

Doktordan koronavirüse yönelik numune alındığı ifade edilen açıklamada, sonucun negatif çıktığı kaydedildi.

İlgili Haberler
Hilal Kaplan'dan Yılmaz Özdil'in umre yazısına tepki virüsün bile Avrupa'dan gelenini seviyor Hollanda'da koronavirüs oturumunda bayılan Sağlık Bakanı istifa etti İsrail, koronavirüs bahanesiyle Filistin topraklarını giriş-çıkışlara kapatıyor
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Aydın Doğan banka kurdu Türkiye'nin yeni bankasının adı 'D Bank'
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yaşamını yitirdi
Dünya devi Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Türkiye'de koronavirüs hastalarının kaldığı odalar
Hilal Kaplan'dan Yılmaz Özdil'in umre yazısına tepki virüsün bile Avrupa'dan gelenini seviyor
Middle East Monitor yer alan ABD’nin Türkiye planı! Suriye rejimi detayı şok etti
ÖNCEKİ HABERLER
Ender Saraç koronavirüs mü eşi Benan Saraç son durumu anlattı
50 TL banknotlar değişiyor! Yenileri 23 Mart'ta tedavülde olacak
Seda Akkul karantinada Burak Akkul eşi kimdir yaşı kaç?
NBA'de Kovid-19 vakası 14'e yükseldi
Beşiktaş'ta Cyle Larin'e İngiltere'den talip çıktı
Ender Saraç kimdir yaşı kaç? Ender Saraç biyoğrafisi
Yorumlar