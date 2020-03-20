HABER /  MAGAZİN

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yaşamını yitirdi

Uzun süredir tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, yaşama veda etti.

Abone ol

Ünlü arabeskçi Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, bu sabah 06,30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yoğun bakımda tedavi görüyordu

Muhterem Nur, Uzun süredir şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Eve gitmek istediğini söyledi

Tedavisine Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde yatan Muhterem Nur, önceki gün sabah gözlerini açarak kendini iyi hissettiğini belirterek eve gitmek istediğini söyledi. Ancak eve gitmesine izin verilmeyen Muhterem Nur, İstinye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Nur, bu sabah 06,30'da hayata gözlerini yumdu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs ölü sayısı kaç oldu? Dünya karantinada sarsıcı haberler var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hilal Kaplan'dan Yılmaz Özdil'in umre yazısına tepki virüsün bile Avrupa'dan gelenini seviyor
Middle East Monitor yer alan ABD’nin Türkiye planı! Suriye rejimi detayı şok etti
Çin İtalya'ya koronavirüsle mücadelede destek veriyor
Fenerbahçe'den Arthur Zico bombası
Çankaya Köşkü'nde koronavirüs zirvesi binlerce mahkum ve ailesine müjdeli haber
Yılmaz Özdil'den olay yazı: Açılımın akiller heyeti neyse, virüsün Bilim Kurulu odur
ÖNCEKİ HABERLER
Seda Akkul karantinada Burak Akkul eşi kimdir yaşı kaç?
Dünya devi Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
NBA'de Kovid-19 vakası 14'e yükseldi
Beşiktaş'ta Cyle Larin'e İngiltere'den talip çıktı
Türkiye'de koronavirüs hastalarının kaldığı odalar
Adalet Bakanlığı'ndan tutukluların telefonla görüşme hakkına düzenleme
Yorumlar