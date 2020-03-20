Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yaşamını yitirdi

Uzun süredir tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, yaşama veda etti.

Abone ol

Ünlü arabeskçi Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, bu sabah 06,30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yoğun bakımda tedavi görüyordu

Muhterem Nur, Uzun süredir şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Eve gitmek istediğini söyledi

Tedavisine Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde yatan Muhterem Nur, önceki gün sabah gözlerini açarak kendini iyi hissettiğini belirterek eve gitmek istediğini söyledi. Ancak eve gitmesine izin verilmeyen Muhterem Nur, İstinye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Nur, bu sabah 06,30'da hayata gözlerini yumdu.