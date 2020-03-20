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Ahmet Ağaoğlu ertelenen Süper Lig hakkında konuştu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Corona virüs nedeniyle liglerin ertelenmesi kararına dair açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in ertelenmesi yönünde alınan kararla ilgili olarak konuştu.

Ağaoğlu, "Ne karar alınırsa ona uyulmalı ve uygulanması için de destek olunmalı. 2-3 gündür kulüpler olarak ertelenme konusunu konuşuyorduk. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Devlet ne karar alırsa biz ona uyarız. Uymakla da kalmaz, uygulanmasına da yardımcı oluruz. Çünkü milletin sağlığının kontrolü devlettedir. Devlete şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur diye şart koşmayız. Toplumun doğrusu, bireylerin doğrusundan önemli" değerlendirmesini yaptı.

"Salı gününe kadar takım izinli"

Ağaoğlu ardından sözlerine şunları ekledi, "Salı gününe kadar takımımız izinli. Salı günü tesislerimizde çalışmalarımıza başlayacağız. Hem yerli hem de yabancı oyuncularımız Trabzon'da olacak. Yurt dışına gitmeleri söz konusu değil. Salı günü çalışmalara başlayacağız. Ligin başlama zamanı da belli değil çünkü salgının ilerleyişine göre kararlar alınacak. Önümüzdeki hafta Kulüpler Birliği Toplantısı mutlaka olur ve orada konuşulur" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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