Muhterem Nur hayatı gençliği ve Muhterem Nur'un filmleri

Müslüm Gürsen'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören Muhterem Nur'dan ölüm haberi geldi. 87 yaşındaki Muhterem Nur aslen Makedonya doğumluydu. Türkiye'ye gelmeden önceki adı ise Olgay'dı. Peki Muhterem Nur kimdir, gençliği ve filmleri nasıldı?

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Müslüm Gürsen'in eşi Muhterem Nur öldü, uzun süredir hastanede tedavi gören Muhterem Nur'dan kötü haber geldi. 87 yaşında olan Muhterem Nur'un hayatı merak konusu oldu. Aslen Makedonyalı olan Muhterem Nur'un hayatı da acı doluydu. Müslüm Gürses ile aralarında 21 yaş olan Muhterem Nur'un gerçek adı Olgay'dı. Doğar doğmaz annesi tarafından terkedilen Muhterem Nur küçük yaşta taciz ve tecavüze maruz kaldığını anlatmıştı.

Eve gitmek istediğini söyledi

Tedavisine Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde yatan Muhterem Nur, önceki gün sabah gözlerini açarak kendini iyi hissettiğini belirterek eve gitmek istediğini söyledi. Ancak eve gitmesine izin verilmeyen Muhterem Nur, İstinye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Nur, bu sabah 06,30'da hayata gözlerini yumdu.

Peki Muhterem Nur kimdir, hayatı...

MUHTEREM NUR KİMDİR: Muhterem Nur, gerçek adı Aysel Kısa Akbaş’tır. Muhterem Nur 31 Aralık 1932 Manastır doğumlu, Türk sinema oyuncusu ve şarkıcıdır. Annesini ve babasını hiç bilmedi. Daha sonra “teyze” dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942’de, İkinci Dünya Savaşı’nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul’a kaçırıldı. Eyüp’e yerleştiler. “Teyze”si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi. İlkokulu Eyüp’te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp’te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.

1950’lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu’nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku’ydu.

İlk film teklifini 1950’lerin başında Muharrem Gürses’ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951’de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden’in yönettiği “Kanun Namına”ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku’ydu. Daha sonra Ümit Utku’nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.

Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı “Üç Arkadaş”, Muhterem Nur’u “yıldız” sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç “dev” oyuncu ile başrolü paylaştı.

Muhterem Nur sevgisi, 1960’larda, belki ancak sonraki “Türkân Şoray sevgisi” ile karşılaştırılabilecek bir boyuta ulaştı. Bu kıyaslamayı yapanlardan biri de Türk sinemasının en yetkin uzmanlarından Âgâh Özgüç’tü. Özgüç, vardığı sonucu şöyle ifade etmişti: “Bugün o mertebeye Türkân bile erişemedi. Sultan oldu ama Muhterem’in gördüğü sevgiyi göremedi.”

Muhterem Nur ikinci evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yapmış ve 1963 yılında ayrılmıştır. 1986 yılında Müslüm Gürses ile evlendi.