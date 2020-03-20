Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin! Fahrettin Koca'dan açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında 'herkes OHAL'ini ilan etsin' dedi Twitter'da 'Ohal'ini' etiketiyle TT oldu.

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Koronavirüsle mücadelede sokağa çıkma yasağı tartışmaları sürüyor. Peki bu olacak m? OHAL ilanı önerisiyle ilgili ne diyeceği merak edilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuştu.

Koca, vatandaşları önlemlere uymaya çağırdı ve "Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin!" dedi. Bu sözler sosyal medyada "Ohal'ini" etiketiyle TT oldu. çok sayıda yorum aldı. İşte hassas bir dönemden geçen Türkiye'nin Sağlık Bakanı Koca'nın gündeme oturan açıklamaları:

Her isteyen istediği gibi yaptırabilecek mi?

“Herkes test yaptırabilecek, ancak doktor sevkıyle test merkezlerinde yapılacak. Testleri ve test merkezlerini yaygınlaştıracağız tüm Türkiye’de.”

Yani Güney Kore’de olduğu gibi ben gidip istediğimde yaptırabilir miyim?

“O doğru değil, klinik bulgu varsa test yapılacak. Örneğin siz normalde testi yaptırdınız, baktınız hiçbir bulgunuz yok. Negatif çıktı ama sonradan pozitif çıkanlar da var. Çin’de de öyle olmuş. Negatif çıkan, sonra pozitif olan var, Aytaç Paşa gibi. Diyelim ilk aşamada büyük oranda negatif çıktı. ‘Bende yok’ diye rahat davranacaksınız. Bu test yanlışa sevk edebilir. Başkalarına gidip bulaştırabilirsiniz. O nedenle üç gün sonra testi tekrarlamak gerektiği söyleniyor. Çünkü üç gün sonra çıkabilir. Bizde de doktorlarımız testi yaptığımız kişiyi üç gün sonra tekrar çağırıp bir daha teste tabi tutacak. Bu arada siz negatif diye her tarafa gittiniz. O da ayrı bir risk oluşturabilir.

Şu iki-üç hafta sıkı durmamız gerekiyor

Onu engellemeye çalışıyoruz. O nedenle herkesin baştan kendisini izole etmesi lazım. Hastalık bulgusu olmasa da... Olağanüstü hal deniyor. Olağanüstü hal mi? Herkes kendi olağanüstü halini oluştursun. Bunun önünde hiçbir engel yok. Biz ne kadar sıkı durabilirsek o kadar üstesinden gelebiliriz, yayılımını önlemiş oluruz. Şu iki-üç hafta sıkı durmamız gerekiyor.

OHAL’ini ilan et, tedbirini al

Soruyorlar, OHAL ilan edecek misiniz diye. OHAL ilanına gerek yok. Sen kişisel OHAL’ini ilan et, tedbirini al.”