Bilim Kurulu üyesi açıkladı bakın Corona virüsten korunma rehberinde neler var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri söyledi, tek tek altını çizdi.
Dünya'nın adeta çıkmaz sokağı haline gelen Corona virüsüne karşı alınması gereken basit ve etkili yöntemler, o çıkmaz sokağı aşmamıza büyük yardımda bulunabilir. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, alınması gereken o önlemleri sıraladı. İşte o önlemler..
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, alışveriş yaptıktan sonra paketli ürünlerin sabunlu suyla yıkanması gerektiğini söylüyor. Alışveriş torbasından çıkardığımız paketli ürünleri sabunlu suyla yıkamak virüsün bulaşmasının önünde bir duvar görevi görebilir.
Sebze meyveler her zamanki gibi yıkanıp kurutularak buzdolabına kaldırılabilir.
Yeşim Taşova kolonya ve dezenfektan virüse karşı önemli rol oynadığını belirterek, "Yüzde 60'tan 90'a kadar alkol derecesinin olması durumunda, Corona virüs zarflı bir virüs olduğu için bunu ortamdan uzaklaştırabiliyoruz, elimizi temizleyebiliyoruz" dedi.