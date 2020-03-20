Bilim Kurulu üyesi açıkladı bakın Corona virüsten korunma rehberinde neler var

Yeşim Taşova kolonya ve dezenfektan virüse karşı önemli rol oynadığını belirterek, "Yüzde 60'tan 90'a kadar alkol derecesinin olması durumunda, Corona virüs zarflı bir virüs olduğu için bunu ortamdan uzaklaştırabiliyoruz, elimizi temizleyebiliyoruz" dedi.