HABER /  SPOR

Digiturk, kullanıcılarına "Dondurma ya da iade" seçeneği sunacak

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle Spor Toto Süper Lig maçları ertelendi. Kararın ardından yayıncı kuruluş Digiturk, üyelerine üyelik dondurma ya da iade seçeneklerini sunacağı paketler hazırlayacak.

Abone ol

Süper Lig maçlarının ertelenmesi sonrası gözler yayıncı kuruluşa çevrilmişti. Yayıncı kuruluş Digiturk, üyelik dondurma ya da iade gibi seçenekler suncak.

Digiturk, yurt dışındaki örnekleri de inceleyerek maçların başlama tarihine göre üyelerine duyuru yapacak.

"Kimsenin mağdur edilmemesi için..."

Kaynaklar, konuyla ilgili "Kimsenin mağdur edilmemesi adına çalışmalar yürütülüyor. Burada özellikle kafe ve restoran gibi yerlere yönelik de çalışmalar var" diye konuştu.

3 milyon abonesi var

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, İtalya Ligi, Fransa Ligi, Euroleague gibi birçok ligi yayınlanan yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un yaklaşık 3 milyon abonesi bulunuyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 2020 felaketler yılı 80 günde başımıza gelmeyen kalmadı kıyamet mi kopacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin! Fahrettin Koca'dan açıklamalar
Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi! İnternetten corona testinizi yapın
Hasta tedaviye cevap verdi! O ilaç koronavirüse karşı işe yaradı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ateş Kara açıkladı! Koronavirüs için son çare
Koronavirüs sayısı katlandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı
Aydın Doğan banka kurdu Türkiye'nin yeni bankasının adı 'D Bank'
ÖNCEKİ HABERLER
Kulüpler Birliği bugün toplanıyor
Ahmet Ağaoğlu ertelenen Süper Lig hakkında konuştu
Muhterem Nur hayatı gençliği ve Muhterem Nur'un filmleri
Vedat Muriç Fenerbahçe'de tüm planları bozdu
Son dakika işsizlik rakamları açıklandı
Sağlık Bakanlığı yayınladı! Koronavirüs (Covid-19 ) riskine karşı 14 altın kural
Yorumlar