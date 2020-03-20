Digiturk, kullanıcılarına "Dondurma ya da iade" seçeneği sunacak

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle Spor Toto Süper Lig maçları ertelendi. Kararın ardından yayıncı kuruluş Digiturk, üyelerine üyelik dondurma ya da iade seçeneklerini sunacağı paketler hazırlayacak.

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Süper Lig maçlarının ertelenmesi sonrası gözler yayıncı kuruluşa çevrilmişti. Yayıncı kuruluş Digiturk, üyelik dondurma ya da iade gibi seçenekler suncak.

Digiturk, yurt dışındaki örnekleri de inceleyerek maçların başlama tarihine göre üyelerine duyuru yapacak.

"Kimsenin mağdur edilmemesi için..."

Kaynaklar, konuyla ilgili "Kimsenin mağdur edilmemesi adına çalışmalar yürütülüyor. Burada özellikle kafe ve restoran gibi yerlere yönelik de çalışmalar var" diye konuştu.