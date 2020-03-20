Aytaç Yalman koronavirüsten öldü Fenerbahçe Orduevi'nde panik var

Aytaç Yalman'ın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğinin ortaya çıkması Fenerbahçe evindeki komşularını ve spor salonunu kullananları panikletti. Hastaneye koştular...

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Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ınkoronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğinin ortaya çıkmıştı. Fenerbahçe Orduevi yerleşkesinde “Korumalı lojmanlarda” kalan Aytaç Yalman'la temasta bulunanlar endişeyle hastanelere koştu. Orduevlerinde önlemler en üst düzeye çıkarıldı.

Korumalı Lojmanlarda kalıyor, düzenli spor yapıyordu

Fenerbahçe Orduevi yerleşkesinde “Korumalı lojmanlarda” kalan Aytaç Yalman, jimnastikçi kişiliğiyle biliniyordu. Fenerbahçe Orduevi'nin spor salonunu düzenli kullanan Yalman'ın sık sık da orduevinin bahçesinde yürüyüş yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe Orduevi sakinlerini koronavirüs paniği sardı

Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle vefat ettiği, eşinin de koronavirüs karantinasında olduğunu öğrenen Fenerbahçe Orduevi sakinleri koronavirüs paniğine kapıldı. Fenerbahçe Orduevi'nde özellikle özellikle spor salonunu kullananlar ile Aytaç Yalman ve eşiyle son dönemde bir araya gelenler arasındaki paniğin büyük olduğu belirtiliyor.

Spor salonunu kullananlar ve Yalmanlarla görüşenler

Fenerbahçe Orduevi'nin spor salonunu kullananlar ile Yalman ailesiyle son dönemde biraraya gelenlerden büyük çoğunluğunun hastaneye başvurduğu belirtiliyor. Aytaç Yalman'ın hayatını kaybettiği esi GATA yeni Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çok sayıda orduevi sakini müracat etti.

Orduevlerinde önlemler artırıldı

Fenerbahçe Orduevi yerleşkesinde “Korumalı lojmanlarda” kalan Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle ölümü üzerine orduevlerindeki önlemler de en üst düzeye çıkarıldı. Fenerbahçe Orduevi başta olmak üzere tüm orduevlerinde dezenfekte çalışmaları aksatılmadan yapılıyor.