Çin bu işi neredeyse bitirdi! İki gün üst üste 'ülke içi kaynaklı" koronavirüs tespit edilmedi

Dünyayı çalkalayan ölümcül virüsün çıktığı ülke olarak bilinen Çin'de ikinci kez "ülke içi kaynaklı" korona virüs tespit edilmediği bildirildi.

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10 bin üzerinde ölüm, 200 bin üzerinde vaka sayısı ile dünyayı titreten koronavirüs salgını ile ilgili Çin'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Çin neredeyse korona işini bitirdi. Öyle ki Çin'de ikinci kez "ülke içi kaynaklı" korona virüs tespit edilmediği açıklandı.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke içi kaynaklı yeni tip koronavirüsün görülmediği ana karada, perşembe günü kaydedilen 39 yeni vakanın tamamının yurt dışından gelen kişilerde tespit edildiği belirtildi.

İthal vaka 228'e çıktı

Açıklamada, yurt dışından gelen yabancı ülke vatandaşlarında görülen ve ''ithal vaka'' adı verilen vaka sayısının 228'e çıktığı kaydedildi.

Komisyon, dün, "ilk kez ülke içi kaynaklı" Kovid-19 vakası görülmediğini duyurmuştu.

Dünden bu yana 3 kişi hayatını kaybetti

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle dünden bu yana 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıplarının 3 bin 248'e yükseldiği belirtildi.

Çin ana karasında, şimdiye kadar toplam 80 bin 967 yeni tip koronavirüs vakası kaydedildi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı.

Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.