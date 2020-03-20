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Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba önerisi

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Menajerlerden gelen isimlerden birisi de Artem Dzyuba oldu. Fenerbahçe'nin golcü oyuncuya sıcak baktığı iddia edildi.

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Fenerbahçe’nin yeni sezon öncesi kadroda birçok pozisyonda transferlerle revizyona gitmesi bekleniyor. Bunu bilen menajerler şimdiden Sarı-Lacivertliler’e oyuncu önermeye başladı. Yönetime her gün birçok futbolcu teklifi geliyor. Bunlardan bazıları, incelemeye alınıyor.

Kanarya'nın dikkatini çekti

Fenerbahçe’nin dikkatini çeken önerilerden biri de Artem Dzyuba oldu. Rus golcünün Zenit ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Kulübü, ligde 21 maçta 13 gol atıp 10 asiste imza atan 31 yaşındaki yıldızın takımda kalmasını istiyor. Ancak Dzyuba, kariyerinin son bölümünde yeni bir maceranın peşinde.

Yönetim sıcak bakıyor

Golcü oyuncunun dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes, futbolcusunu birçok kulübe teklif ederken Fenerbahçe’yi de es geçmedi. Muriç’e yaz aylarında teklif gelmesi beklendiği için yönetim, bonservisi elinde olacak Dzyuba’ya sıcak bakıyor.

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