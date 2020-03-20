Bursa'da hastanelerde sosyal mesafe önlemi

BURSA’daki kamu hastaneleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edilirken, ziyaretçiler ve sağlık çalışanları arasında sosyal mesafe oluşturularak da önlemler arttırılıyor.

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Virüsün ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığının aldığı önlemler genelgeyle bildirilirken, hastanelerde alınan önlemler arttırıldı. Korona virüs ile ilgili bilgilendirme afişlerinin yanı sıra bazı hastanelerde sosyal mesafe oluşturmak için sarı bant uygulamasına geçildi.

Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan uygulamada zemine birer metre aralıklarla sarı bantlar yapıştırılırken, Mudanya Devlet Hastanesi’nde ise bekleme alanlarına ‘Sosyal Mesafeni Koru’ uyarıları asıldı.

Çekirge Devlet Hastanesi ve Dr. Ayten Bozkaya Spastik Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ise önlem için yemek saati süresi uzatılırken, yemekhanede sandalyeler birer metre aralıklarla çapraz olarak masalara yerleştirmek suretiyle kişiler arasında sosyal mesafe oluşturulması sağlanıyor.

Sosyal mesafenin önemine dikkat çeken yetkililer, vatandaşların başta kalabalık mekanlarda bulunmaması, bulunmak zorunda kalınırsa da mesafenin korunması gibi basit uygulamalarla virüsten korunabileceğini dile getirdi.