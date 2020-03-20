Koronavirüs test sonuçlarına eNabız'dan ulaşılabilecek

Koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri bildirildi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de can kaybına neden olan Koronavirüs testleriyle ilgili önemli bir duyuru yaptı.

E-Nabız uygulaması

Sağlık Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasında, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.

E-NABIZ UYGULAMASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN

Ölü sayısı 4 oldu

Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yaptığı duyuruda "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu" açıklamasında bulundu.

Vaka sayısı 359

Bakan Fahrettin Koca, ayrıca vaka sayısının 168 artarak 359'a yükseldiğini açıkladı.

E-Nabız uygulaması nedir?

e-Nabız sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir. Bizzat sizin verdiğiniz, süresi ve sınırı belirlenmiş yetki çerçevesinde sağlık kayıtlarınızın hekimlerce değerlendirilebildiği, böylelikle teşhis ve tedavi sürecinin kalitesini ve hızını artıran, sizinle hekiminiz arasında güçlü bir iletişim ağının kurulmasını sağlayan, internet üzerinden güvenli bir şekilde erişebildiğiniz dünyanın en geniş ve en kapsamlı sağlık bilişim alt yapısıdır.

E-Nabız sistemine nasıl giriş yapılır?

E-Nabız sistemine girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır. 1. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz (Şekil1). E-Devlet girişine tıkladığınızda Şekil2'de gördüğünüz E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz. E-Nabız sistemine giriş yaptıktan sonra koronavirüs test sonucunuzu da sorgulayabilirsiniz