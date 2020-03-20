Corona virüs Netflix'in ayarlarını bozdu! Yayın kalitesini düşürdüler

Tüm dünyayı hızla etkisi alan koronavirüs salgınından etkilenen şirketler kervanına Netflix'de katıldı. Dijital platform devi Netflix, artan trafiği karşılamayında çareyi yayın kalitesini yüzde 25 düşürdü.

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Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinden ortaya çıkan corona virüs binlerce kişinin hayatına mal olmuş durumda. Dünyayı etkisi altına alan virüs salgını birçok şirketlere zor günler yaşatmaya başladı.

Artan trafiği karşılamakta zorlanınca yüzde 25 azalttı

Kullanıcılarına internet üzerinden dizi ve film gibi içerikler sağlayan Netflix, corona virüs nedeniyle zor günler geçiriyor.



The Verge’de yer alan habere göre Avrupa’da artan trafiğe yanıt verememe noktasına gelen şirket, yayın kalitesini yüzde 25 oranında düşürme kararı aldı.

Aynı habere göre corona virüs salgını sonrası yaşanan yoğun trafiğe cevap veremeyen şirket en az bir ay boyunca kullanıcılarına düşük yayın kalitesi sunacak.

Şirketin söz konusu kararının bugün yürürlüğe girmesi ve Türkiye’deki kullanıcıları da etkilemesi bekleniyor.