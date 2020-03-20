Çok Gezenti Seda Akkul kimdir kaç yaşında biyografisi

Çok Gezenti programını hem hazırlayıp hem de sunan Burak Akkul koronavirüs tedavisi görüyordu. Burak Akkul'un son sağlık durumu hakkında kötü haberi eşi Seda Akkul'un abisi duyurdu. Burak Akkul yoğun bakıma alındı, durumu kritik. Peki Burak Akkul kimdir, çocuğu var mı, eşi Seda Akkul kimdir?

Abone ol

Çok Gezenti programını hazırlayıp sunan sevilen sunucu Burak Akkul'dan gelen son haberler pek de iyi değil. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs şüphesi ile hastaneye gittiğini ve testinin pozitif çıktığını söyleyen 48 yaşındaki sunucu Burak Akkul yoğun bakıma kaldırıldı.

Hastanede koronavirüs tedavisi gören eşinden gelecek haberleri evde takip eden Seda Akkul ise kötü haber sonrası sinir krizi geçirdi. Son haberleri ise Seda Akkul'un abisi Hüseyin Arslan sosyal medyadan duyurdu.

İşte Seda Akkul'un abisinin korkutan açıklamaları..

- “Merhaba. Ben Burak Akkul’un kayınbiraderiyim. Seda Akkul’un abisi. Burak bildiğiniz üzere hastanede tedavisi süren Corona teyit edilmiş olarak yatıyorken dün akşamüzeri yoğun bakım ünitesine alındı. Okuduğu haberler ve duygusal kişiliği mücadelesinde yorucu bir hal aldı.

Bu nedenle ilaç verilmek suretiyle uyku halinde tedavisine devam ediliyor. Bugün akşam saatlerinde hastaneye giderek doktoruyla görüştüm ve ellerinden gelen en iyi şekilde Burak’la ilgilendikleri bilgisini aldım. Bununla beraber hepinizden bir ricam, bir itirazım var.

Bu gibi “Burak Akkul vefat etti, Burak öldü” gibi kesin ifadeler tamamen vicdandan yoksun, acımasız bir şekilde bizleri, ailesini ve sevenlerini dehşete düşürüyor. Hatta Burak öldü mü? diye sorduğunuzda bile, biz hemen, tekrar hastaneye nasıl ulaşır bu bilgiyi nasıl teyit ederiz diye, korkuyor panikliyoruz.

Seda, Corona etkisinden kurtulmak üzereydi, çok güçlüydü, ayaktaydı, her zaman öyledir dağ gibi kardeşim. Dün gece tüm gece uyuyamamış ağlamış, inanın çok az ağlar. Bünyesi zayıflamış, zaten bir lokma yiyemiyor günlerdir, bugün ne ateş, ne baş ağrısı, sürekli sinir krizi halinde ağladığı ve kustuğu için eşinin yanında karantinaya alındı.”

Burak Akkul'un çocuğu var mı: Seda Akkul verdiği bir röportajda çocuk sahibi olma hakkında şunları söylemişti...

Bazı evlilikler çocuğa ihtiyaç duyuyor. Bizse vaktin nasıl geçtiğini anlamadığımız için böyle bir şeye şu an ihtiyaç duymuyoruz. Bu konuda bir şey söylemek istiyorum: Lütfen artık çocuk yapmakla ilgili soru sormayın. Ukalalık olarak görmeyin ama ‘size ne’ diyesim geliyor. Kimse benim doğurganlığımı sorgulamasın. Henüz buna ihtiyacımız yok. Yani kısacası geziler, evliliğin heyecanını hala yaşamamıza yardımcı oluyor. Sadece birlikte olmaya ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. ‘Sen bana şunu dedin, bunu yaptın’ kavgası yerine, ‘şu şehre gitmiştik, ne güzeldi’ diyoruz. Çünkü çok şey paylaşıyoruz. Bu da güzel anlar biriktirmemizi sağlıyor. Burak bana çok şey katıyor aynı zamanda.

Peki 48 yaşında olan Burak Akkul kimdir, aslen nereli?

1972 doğumlu. Profesyonel yazarlık hayatına Güneş Gazetesi ile adım atmış, aslen Kırklareli'de dünyaya geldi.

Mizah Yazarı Burak Akkul Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli program'da ülkeleri seyahat etmekte ve hangi otel daha iyi, ne nerede yenir gibi bir çok sorunun cevabını vermektedir.

Lise döneminde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul Komikaze'nin isim babasıdır. Ayrıca Çılgın Bediş'in bir kaç sezon yazarlığını, ayrıca Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen, Cem Özer, Metin Uca ve Mesut Yar'ın sundukları şov programlarının metin yazarlığını yapmıştır.

20 yılın üzerinde bu sektörde yer almaktadır. Eşi Seda Akkul Çok Gezenti programının hem kameramanlığını hemde seyahat ve hayat arkadaşlığını sürdürmektedir.

Bugüne kadar yazmış olduğu kitaplar, Hayat Sen Değilsin, Türkçe Aşk Laçkadır ve Hayattan Çok Çektim.