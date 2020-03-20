Isparta'da tarım ilacını alıp içti dört evlat yetim kaldı

ISPARTA'da traktörün arkasından tarım ilacını alıp, içti. Hemen hastaneye kaldırılsada hayatını kaybetti. Arkasında en küçüğü 6 aylık olmak üzere dört çocuğunu gözü yaşlı şekilde bıraktı.Abone ol
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Ümmü Gülsüm Ç., tarım ilacı içerek intihar etti.
Yalvaç'a bağlı Kumdanlı köyünde yaşayan Ümmü Gülsüm Ç., çarşamba günü, traktörün arkasında bulunan ilaçlama tankındaki tarım ilacından içti. Durumu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülen buradan da Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ümmü Gülsüm Ç., dün hayatını kaybetti.
Ümmü Gülsüm Ç.'nin cenazesi, köy mezarlığında, gözyaşları arasında toprağa verildi. 6 ay önce 4'üncü çocuğunu dünyaya getiren kadının, intihar nedeni polis tarafından araştırılıyor.