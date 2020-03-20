Corona virüs sonrası Apple iphone almaya sınırlama getirdi

Apple, Corona virüsü pandemisinin ortasında üretimine devam etmek için bir iPad Pro ve iki yeni Mac tanıtırken aynı zamanda iPhone‘un müşteri satın alımlarına sınırlama getiriyor.

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Koronavirüs salgınının hızla yayılmasından sonra birçok şirket özel önlem alma yoluna gitti. Apple’da bir müşterinin satın alabileceği iPhone’un kişi başına her model için iki tane ile ile sınırlandığı bildiriliyor. Birisi farklı modeller satın alırsa ikiden fazla satın alabilir.

Örneğin, biri aynı anda iki iPhone 11 ve iki iPhone 11 Pro modeli satın alabiliyor. Kısıtlamalar iPhone 8 , iPhone 8 Plus , iPhone XR , iPhone 11 , iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Max’e de uygulanıyor. Apple’ın bugün sevkiyat yapmaya başladığı yeni 11 inç ve 12,9 inç iPad Pro (2020) modelleri için de aynı sınırlandırmalar mevcut.

2007 senesinde de aynı sınırlamayı tüketicilere uyguladı

Apple, iPhone satışlarını ilk kez sınırlandırmıyor. 2007’de Apple, aynı sınırlandırmayı tüketicilerine uygulamıştı. 13 yıl sonra bugün ise Corona virüsü pandemisi Apple’ın tedarik zincirini etkilemiş durumda.

Apple Store sayfasında yer alan şirket politikalarına göre şirket, müşterinin satın alabileceği herhangi bir Apple cihazının birim sayısını kısıtlayabilir.

Şirket durumu, “Bazı ürünlerimizin popülaritesi ve tedarik kısıtlamaları göz önüne alındığında, Apple’ın satın alınabilecek ürün sayısını sınırlandırması gerekebilir.” şeklinde ifade ediyor.

Kısıtlama sadece ABD için değil tüm ülkeler için geçerli

Apple’ın, Apple Store’a getirdiği mevcut kısıtlamalar, yalnızca ABD için değil, tüm ülkeler için geçerli durumda. Bunun yanı sıra bu kısıtlama pek çok insan için tartışılabilir bir konu.

Sonuçta “Hangimiz aynı iPhone modelinden üçer tane satın alıyoruz?” diye sorabilirsiniz. Ancak CNBC’ye göre büyük aileler bu tarz satın alma işlemleri gerçekleştirebiliyor. Veya test yazılımı ile ilgilenen şirketler aynı anda bir iPhone modelinden fazlaca alabiliyor.