Bakan Selçuk'tan koronavirüs açıklaması: İhtiyaç sahiplerine 2 milyar yardım dağıtacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüse karşı alınan kapsamlı tedbirlere ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, "İhtiyaç sahiplerine 2 milyar yardım dağıtacağız" diye konuştu.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor." diyen Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

İşsizlik Sigorta Fonu

- İşsizlik Sigorta Fonu böyle durumlar için var. (İşçi ve işveren sendikaları) Onların talepleri geldikçe biz ona dair önlemler almaya devam edeceğiz.

Yaşlılara yönelik çalışmalar

- Türkiye genelinde 153'ü devlete ait olmak üzere 400'ü aşkın huzurevimiz var, her birini günlük kontrol ediyoruz. Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz. Huzurevlerimizde periyodik ateş ölçümleri yapılıyor.

Türkiye çapında 1003 sosyal dayanışma vakfının periyodik paylarını artırdık, böylece yaşlılarımıza destekleri daha da artırmış olacağız. Yaşlılara yönelik YADES ve VEFA projelerini bu süreçte yoğunlaştırarak uygulayacağız.

Emekli maaşları

- Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız.

Kısa Çalışma Ödeneği

- Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak. Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkartıyoruz (Kısa Çalışma Ödeneği) Bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız.

Maske ve kolonya dağıtımı

- Maske ve kolonya dağıtımı ilk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da proje genişletilir.

2 milyar liralık yardım

- Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardım dağıtacağız.