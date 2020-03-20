Koronavirüsün çökerttiği ülke İtalya’dan araştırma sonuçları! Kritik bulgular
Ölümcül virüsün en çok etkilediği ülke olan İtalya’da yapılan araştırma koronavirüs nedeniyle ölenlerin yüzde 99’unun bir ya da daha fazla hastalığa sahip olduğunu ortaya çıkardı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün (COVİD-19) en çok can kaybına neden olduğu ülke İtalya’da virüsün öldürücü etkisiyle ilgili yeni bulgulara ulaşıldı.
17
İtalya’nin ulusal sağlık servisi tarafından yapılan araştırmaya göre korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde birinde başka bir hastalığa rastlanmadı.
27
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, salgın nedeniyle hayatını kaybeden 355 kişiyi mercek altına alan ekip sadece 3 kişide mevcut bir kronik rahatsızlık saptamadı.
37
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerinin yüzde 99’unun bir ya da daha fazla hastalığa sahip olduğu belirlendi.
47