İtalya'da koronadan ölenlerin yaşa göre dağılımı

ÇİN 'den sonra koronavirüsün en çok vurduğu İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlere ilişkin verilerde, yaşlı nüfus göze çarpıyor.

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Koronavirüs salgını rakamlarına ilişkin Çin'de azalma görülürken, virüsün merkez üssü bu kez Avrupa oldu.

Avrupa'da en çok ölüm oranı ise İtalya'da... 41 binden fazla vakanın görüldüğü ülkede, 3 bin 405 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.İtalya ayrıca, salgından ölenler baz alındığında, virüsün çıkış yeri olan Çin'i de geçmiş durumda...

İtalya, dünyanın en yaşlı ikinci ülkesi

Bu korkunç tablonun ardından gözler, İtalya'nın nüfus yapısına çevrildi.İtalya, dünyanın en yaşlı ikinci nüfusu olarak öne çıkıyor. 2019 yılında, ülkedeki ortalama yaş 45.4 olarak kaydedildi.İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün 17 Mart tarihli verisi, ülkede yaşa göre koronavirüs kaynaklı ölü sayısını gözler önüne serdi.

Virüs, daha çok yaşlı nüfusu öldürüyor

Salgından ölenlerin yaş ortalaması 79.5 olarak kaydedildi.30-39 yaş aralığında 5 kişi, 40-49 yaş aralığında 12 kişi, 50-59 yaş aralığında ise 56 kişi yaşamını yitirdi.Rakamlar, yaşın artmasına bağlı olarak artış gösterdi. Buna göre, 60-69 yaş aralığında 173 kişi, 70-79 yaş aralığında 707 kişi, 80-89 yaş aralığında 852 kişi, 90 ve üzeri yaşta olanlardan ise 198 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'deki yaşlı nüfusa uyarı

Söz konusu verilerde, koronavirüsün, daha çok yaşlı nüfus arasında ölüme neden olduğu açıkça görülüyor.Hal böyleyken, salgına karşı tedbirlerini artıran Türkiye'de yaşlılar, virüse yakalanmamak için özellikle kalabalık ortamlardan uzak durmaları konusunda uyarılıyor.