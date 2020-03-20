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Camiler bugün açık mı cuma namazı nasıl kılınacak 2020

Türkiye'de giderek artan koronavirüs vakalarının ardından tedbir amaçlı camiler toplu ibadetlere ve cuma namazına kapandı. Vatandaşlar bugün cuma namazını evden kılacaklar. Peki evde cuma namazı kılınır mı, tek başına cuma namazı kılınır mı Diyanet açıklaması...

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Diyanet koronavirüs nedeniyle cuma ve vakit namazlarıyla ilgili aldığı karar kamuoyuyla paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı açıklamada cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesinin gerekli hale geldiğini belirtmişti. Cuma namazı tarihine kısa bir süre kala camiler için de açıklama geldi.

Peki, cuma namazı evden kılınır mı? Camiler açık olacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılan cuma namazı ve cami açıklaması...

Corona virüsü ile mücadele kapsamında vatandaşların toplu ortamda bulunabileceği etkinlikler ve aktiviteler durdurulmuştu. Alınan önlemler ardından cemaatle birlikte kılınan cuma namazı ve camilerin durumu için de açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yarın camilerin kapalı tutulması kararlaştırıldı. İl müftülüklerine gönderilen yazıda cuma namazı için sela okunmayacağı belirtildi. Peki, cuma namazı evde kılınır mı? İşte Diyanet tarafından yapılan Cuma namazı açıklaması

CAMİLER KAPALI OLACAK 
İl müftülüklerine gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:"Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sela okunmayacaktır."

CUMA NAMAZI EVDE KILINIR MI? 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi. Erbaş, daha önce yaptığı cuma namazı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: ''Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir'' dedi.

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