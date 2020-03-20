Ekrem İmamoğlu duyurdu! Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da ulaşıma kısıtlama geliyor

Ülkemizde katil virüs koronaya karşı tedbirler bir bir hayata geçirilmeye devam ederken, nüfusun en yoğun olduğu metropol şehrimiz İstanbul'da da yeni önlemler devreye sokuluyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs sebebiyle İstanbul’da ulaşıma kısıtlama geleceğini duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da coronavirüsü tedbirleri kapsamında, "Ulaşım seferlerimizde bir miktar kısıtlama yapıyoruz" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, corona virüsü tedbirleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu süreçte özellikle sağlık çalışanlarımızı korumaya öncelemeye devam edeceğiz. Bütün doktor ve hemşerilerimize minnet duygularımı iletmek istiyorum.

Ulaşıma kısıtlama

İl Sağlık Müdürlüğümüz ile koordineli olarak yeni adımlar atacağız. Neye ihtiyaç duyuluyorsa yanlarında olacağımızı, ulaşımı bedava hale getirmiştik, onun dışında da yeni adımlar atacağımızı İstanbullu hemşerilerimle paylaşmak istiyorum.Ulaşım seferlerimizde bir miktar kısıtlama yapıyoruz.

İBB’nin de 35 adet ambulansı bu süreçte Corona virüsü’e karşı hazırlandı. Şüpheli ya da hasta taşıma işlemlerine son derece güvenli 35 ambulansımız vatandaşlarımızın emrinde olacak.

100 adet dezenfekte istasyonu kurulacak

*İBB olarak kentte dezenfekte edilmemiş tek bir toplu taşıma aracı bile bırakmayacağız. Aralarında taksi, taksi dolmuş ve minibüslerin de olduğu 25 binden fazla aracı dezenfekte etmek için İstanbul'un çeşitli noktalarına bugünden itibaren, 100 adet dezenfekte istasyonu kuruyoruz.

*Bildiğiniz gibi metrosundan otobüsüne, vapuruna kadar kendi araçlarımızı her gün zaten dezenfekte ediyoruz. Şimdi, diğer araçlar da temizlenecek. Tüm şoför arkadaşlarımızı istasyonlarımıza davet ediyoruz. Size yer duyuruları yapılacak.

7/24 ulaşım hizmetine ara verilecek

Salgınla en büyük mücadele kuşkusuz teması azaltmaktan geçiyor. Maalesef yaşamı biraz yavaşlatmak ve bireysel izolasyonun artırmasını sağlamak zorundayız. Bu vesile ile göreve gelir gelmez başlattığımız hafta sonu 24 saat ulaşım hizmetini geçici olarak durduruyoruz.

*Bu hizmeti gece sektöründe çalışan emekçilerin yaşamını kolaylaştırmak ve İstanbul'un sosyal hayatına katkı sunmak için getirmiştik. Şimdi ise korunmamız lazım. Zaten hizmet sektörünün de durmasından yola çıkarak, cuma ve cumartesi akşamları uyguladığımız 7/24 ulaşım hizmetine, bugünden itibaren ara vereceğiz.

Otobüs seferleri azaltılacak

İşe gidiş ve dönüş saatleri dışında, yani pik saatler dışında tüm toplu taşıma hizmetlerinde insan sağlığını etkilemeyecek boyutta azaltmaya gideceğiz. Bildiğiniz gibi, bu zamana kadar hiç sefer azaltması yapmadık. Seyahat oranı yüzde 60’ların üzerinde azaldı.

Yaşlı vatandaşlara uyarı

*Risk grubu altındaki 60 yaş ve üstü yaş almış hemşehrilerimize seslenmek istiyorum. Her ne kadar ulaşımı kullanmanızda yüzde 70 civarında azalma olsa da bunu mümkün olduğunca sıfırlamamız lazım. Sizden ricam, çok elzem olmadıkça, lütfen başta toplu taşıma araçları olmak üzere toplu alanlardan uzak durun. Evinizde izole olun. Bu çağrıyı, ilk önce kendi anne-babama yaptım.

Semt pazarlarında neler yapılacak?

*Semt pazar yerleri ile ilgili tavsiye kararımızı yineliyorum. Sadece gıdaya dönük semt pazarları kurulacak. Hijyenle ilgili, ilçe belediye başkanlıklarıyla görüşmelerimizi yaptık. O sahalar, tertemiz hale getirilecek. Aralıklı tahtalar şeklinde pazarlar kurulacak.

*İBB’nin yayınlanmış, kültürel ve sanatsal etkinliklerinden bazılarını sizler için sosyal medyadan yayınlamaya başlayacağız.