Tokat'ta esnaftan Corona virüse karşı kelle paça çorbası

TOKAT'ta lokanta işleten Hakan Kutlay isimli bir vatandaş, koronavirüse karşı komşu esnafa kelle paça çorbası dağıttı.

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Tokat’ta bir lokanta, Corona virüse karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesi için esnafa kelle paça çorbası dağıtarak esnaftan beğeni topladı.

Kent merkezindeki eski meydanda lokanta işleten Hakan Kutlay, ülkede etkisini gösteren Corona virüse karşı esnafa, Lokantasının mutfağında hazırlanan 250 kişilik kelle paça çorbası dağıttı.

"Esnafımızın bağışıklık sistemi güçlensin diye.."

İşletme sahibi Hakan Kutlay, "Bu zor şartlarda çalışan esnafımıza bağışıklık sisteminin güçlendirsin diye kemik suyundan yapılan kelle paça çorbası dağıtmaya karar verdik. Esnafımızdan gelen tepkiler de olumluydu. Esnafımız bunu güzel bir şekilde karşıladı. İnşallah bir dahaki sefere daha güzel şeyler yapabiliriz. Koronavirüse karşı alınacak en büyük önlem kelle paça çorbası. Kemik suyu var onun içerisinde. 24 saat boyunca kaynayan kemikteki o bütün vitamin suyun içerisine geçiyor. O su da bir şifadır” dedi.