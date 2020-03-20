Türkiye'yi de ilgilendiriyor Alman matematikçiden korkutan koronavirüs hesabı

Son iki ayın koronavirüs (Covid-19) istatistiklerini inceleyen Alman matematikçi Stefan Flasche, Türkiye'yi de korkutan bir hesap yaptı: Eğer bir ülkede virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleştiyse bu iki hafta öncesinde 100 vakanın fark edilmediği anlamına gelir. İlk ölüm gerçekleştiğinde ise gerçekte 1000 vakayla karşı karşıyayız demektir.

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Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 10 bini geride bıraktı. Bilim insanları, koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Dünyanın dört bir yanını saran virüsün yayılma hızını kesmek için olağanüstü çaba harcanıyor. Ancak, Almanya'dan gelen haber Türkiye dahil dünyanın pek çok ülkesinin vatandaşlarını korkutacak cinsten.

Koronavirüsten kaç kişi etkilenecek?

Virüs salgını sabit kurallar çerçevesinde gerçekleştiği için kaç kişinin etkileneceği öngörülebiliyor. Deutsche Welle‘den Charlotte Potts Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Fakültesi'nden Alman matematikçi Stefan Flasche'yle konuştu. Flasche, virüsün yayılma hızıyla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

Eğer birden yüksekse

* Reproduction rate yani çoğalabilme hızı yardımıyla virüs taşıyan bir kişinin, koruma önlemlerinin alınmadığı bir bölgede, kaç kişiye bu virüsü bulaştırabileceğini tahmin edebiliyoruz. Bu sayı birden yüksek ise eğer virüsü taşıyan kişi, bir kişiden fazla kişiye bu virüsü bulaştırıyor demek. koronavirüste bu sayılar biraz değişkenlik gösteriyor…

Fark edilmediği anlamına geliyor

- Eğer bir ülkede virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleştiyse bu iki hafta öncesinde 100 vakanın fark edilmediği anlamına gelir. Çünkü hastalığın semptomlarının ortaya çıkması zaman alıyor. Bu arada bu virüsü taşıyan yüz kişi çoğalabilme hızının iki olması nedeniyle başkalarına virüsü bulaştırmış oluyor. Özetle, koronavirüsten ilk ölüm gerçekleştiğinde aslında gerçekte 1000 vakayla karşı karşıyayız demek.