Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri il müftüsü açıkladı

Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların cenazelerinin yıkanması sırasında gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini, sağlıkçılar tarafından sakıncalı görülürse merhumun tabutla defnedilebileceğini söyledi.

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Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin başlamasıyla birlikte ölenlerin nasıl defnedilmesi gerektiği merak konusu oldu. Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, vatandaşların yıkanması ve kefenlenmesi aşamalarında gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

Uzaktan su tutularak yakınmalı

Eldivenle dokunulmasının sakıncalı olduğu durumlarda cesedin uzaktan su tutularak yıkanması gerektiğini ve yine tabutla defnedilebileceğini aktaran Güven, "Korona virüs bulaşması sebebi ile vefat eden kardeşlerimize Allah'an rahmetler diliyorum. Tedavileri devam eden kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Korona virüs vesilesiyle vefat eden kardeşlerimizin cenazelerinin yıkanması ve defin işlemlerinde tıpkı hayatta iken doktorlarımızın kendilerini dezenfekte ederek aynı zamanda gerekli tedbirleri alarak hastalara nasıl tedavi uyguluyorlar ise vefatları sürecinde de aynı şekilde cenazeleri yıkayacak, taşıyacak kimselerin de aynı korunma faaliyetlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Maskelerini ve eldivenlerini takacaklar

Yani maskelerini takacaklar, korunma elbiselerini giyecekler, eldivenlerini takacaklar ve onların yine İslami usullere göre yıkanması sürecinde İslam’a göre farzı kifayedir. Ancak doktorlarımız eldeki eldivenlerle bile dokunulması sakıncalı diyorsa böylesi bir durumda suyun geriden tutularak gerekli yıkama işlemlerinin yapılması uygun olacaktır. Kefenleme işlemi sonrasında ilgili cenazenin yıkandığı yer aynı şekilde dezenfekte edilecektir. Daha sonraki cenazeleri yıkayan kimselere asla bulaşmaması sağlanacaktır.

Sakıncası var ise bu cenazelerimiz tabutla da gömülebilir

Daha sonraki süreçte kefenleme sonrasında eğer sızma ve başka sebepler ile dışarıya yayılma durumu var ise bu durumda da sağlıkçılarımızın kullanmış oldukları cenaze torbaları içerisine alınabilir ve bu şekilde taşınabilir. Gerekli görüldüğü takdirde sağlık açısından sakıncası var ise bu cenazelerimiz tabutla da gömülebilir. Ancak buna karar verecek olan sağlıkçılarımızdır. Sağlıkçılarımızın vermiş olduğu sağlık önlemlerini biz de almak durumundayız. Ayrıca cenaze namazının kılınması hususunda, cenaze namazını kılacak cemaatimizin birbirinden ayrı mesafeyi koruyarak cenaze namazını kılmaları ve olabildiğince az kişi ile cenazenin defin işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak durumundayız" ifadelerini kullandı.