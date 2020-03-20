EBA ders programı ortaokul haftalık ders programı MEB tablosu

Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için 23 Mart'ta EBA TV üzerinden uzaktan eğitim başlayacak. Dersler saat 09.00'da başlayacak ve 20 dakika sürecek. İlkokul ve ortaokul için ilk ders Türkçe olacak. Peki 23 Mart EBA ilkokul ders programı nasıl?

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Öğrencilerin uzaktan eğitim boyunca faydalanacağı EBA TV ile ilgili ayrıntılar belli oldu. İkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim ders programını paylaşan MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), EBA TV frekans bilgileriyle ilgili de bilgilendirmede bulundu. 23 Mart 2020 Pazartesi tarihinde yayına girecek olan EBA TV'nin uzaktan eğitim videosu örneği de paylaşıldı. Şimdi asıl merak edilen detay ise frekans bilgileri. Peki, EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır? İşte TRT-EBA TV'nin yayın programı...

Ayrıntılı yayın akışı ve ders programı Bakanlığın web sitesinde ve "eba.gov.tr"'den yayımlanacak.

İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek.

DERSLER SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV üzerinden verilecek eğitimin detaylarını şu sözlerle açıklamıştı:

“Pazartesi saat 09.00'da başlayacak. Türkçe 1. saat, 09.30'da matematik başlıyor. Bu dersler, okuldaki gibi 40 dakika değil 20'şer dakikalık sürelerde. Çünkü okulda oturmakla evde oturmak aynı şey değildir. Dolayısıyla konsantrasyon meselesi. O yüzden de daha kısa sürüyor. Salı günü de hayat bilgisi, matematik. Üç ayrı kanaldan 6 frekansta bu yayın yapılıyor. İlkokul, ortaokul lise için. Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce dersleri var ilkokulda. Ayrıca bir de iyileştirme programı var. İyileştirme ne demek? Mevcut müfredatın da gerisinde olan bazı öğrencilerimiz var. O öğrencilerimize de bir telafi imkanı var ayrıca. Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var. İlkokulun, ortaokulun, lisenin listesi ayrı. Bunların hepsi hazır. Tekrar saatleri yine yazıyor. Saat 13.30-17.30 arasında ilkokulun şu dersleri tekrar edilecektir veya ortaokulun şu dersleri. Çekimler bitti, içerikler hazır, pilot uygulamalar yapılıyor."

EBA TV’de yayınlanacak uzaktan eğitim videosu örneği

Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.

Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak. Lisede; tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.

Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.

Ders saatlerini kaçıran veya pekiştirmek isteyen öğrenciler tekrarına ulaşarak, yeniden izleme ve dinleme imkanı bulacak. EBA TV Lise'de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınları sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00 ile 21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

EBA üzerinden yapılacak olan ilkokul eğitiminin ders programı şu şekilde: