HABER /  GÜNCEL

Koronavirüs taksicileri de vurdu! Yüzlerce araçla eylem yaptılar

Koronavirüs nedeniyle işlerinin azaldığını ve taksi kiralarını ödemekte güçlük çektiklerini söyleyen taksiciler, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde konvoy halinde eylem yaptı.

Abone ol

Esenyurt ve Beylikdüzü çevresinde korona virüs nedeniyle işlerinin düştüğünü söyleyen taksiciler, taksi plaka sahiplerinin kendilerinden aylık olarak aldıkları ücretleri düşürmedikleri ve kazanç sağlayamadıklarını gerekçe göstererek konvoy halinde eylem yaptı.

Eylemde taksicilerin 1 metre mesafeli durmaları dikkat çekerken sağlık çalışanlarına moral amaçlı alkış yapıldı.

Ticari taksiler müşterisiz kaldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından birçok iş yeri çalışanlarına geçici süreliğine izin vermişti. Vatandaşların dışarı çıkmaması ve yolların sokakların boş kalmasıyla ticari taksilerin müşterileri azaldı.

Taksi sahipleri ücrette indirime gitmeyince...

Müşteri bulamayan ticari taksi sürücüleri taksi plakası ve taksi sahiplerinin aylık ücretleri indirmemesi nedeniyle Esenyurt ve Beylikdüzü çevresinde eylem yaptı. Yaklaşık 200 taksi konvoy oluşturup kornalar çaldı. Beylikdüzü'nde Pazar alanında toplanan taksi sürücülerinin virüs tehlikesine karşı 1 metre mesafe ile durmaları istendi. Sürücüler, eylemleri sonrasında sağlık çalışanlarına moral amaçlı alkış tuttu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüsün çökerttiği ülke İtalya’dan araştırma sonuçları! Kritik bulgular Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
2. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! İnfaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi
Ekrem İmamoğlu duyurdu! Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da ulaşıma kısıtlama geliyor
Koronafobi rahatsızlığı nedir! Koronavirüsten daha tehlikeli ve hızla yayılıyor
Bakan Selçuk açıkladı İhtiyaç sahiplerine 1000'er lira yardım dağıtılacak
Türkiye'yi de ilgilendiriyor Alman matematikçiden korkutan koronavirüs hesabı
İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli hakimin eşinde koronavirüs tespit edildi
ÖNCEKİ HABERLER
BEDAŞ'tan koronavirüs önlemi! Erteleme kararı verdi
Futbol kulüpleri krize çözüm arıyor
Soner Aydoğdu ve Yusuf Erdoğan'dan Corona virüs mesajı
EBA TV frekans 2020 TV ayarı nasıl yapılır?
Tokat'ta esnaftan Corona virüse karşı kelle paça çorbası
Miraç Kandili hangi gün 2020 ne zaman Diyanet takvimi
Yorumlar