Erdal Bahçıvan TFF'deki görevinden istifa etti

TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Erdal Bahçıvan, başkan Nihat Özdemir'in isteğiyle TFF'deki görevlerinden istifa etti.Abone ol
Geçtiğimiz gün maçların ertelenmemesi nedeniyle Nihat Özdemir'e mektup yazıp sert eleştirilerde bulunan Bahçıvan'la görüşme yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, mektubun zamanlamasını manidar bulduğunu Bahçıvan'a iletti. Özdemir, mektubu gazetecilerle paylaşmasının akabinde Bahçıvan'a 'İstifa etmenizi rica ediyorum' dedi.
Bunun üzerine Bahçıvan istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen iletti. TFF'nin bugünkü toplantıda dilekçeyi kabul edeceği öğrenildi.
İstifasını Twitter'dan açıkladı
Öte yandan Bahçıvan, Twitter hesabından "Liglerin ertelenmesi konusunda hafta başında ileri sürdüğüm görüş nedeniyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden 19.03.2020 tarihi itibari ile istifa etmiş bulunuyorum. Futbol camiamıza başarılar diliyorum." paylaşımını yaptı.