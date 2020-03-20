Futbol kulüpleri krize çözüm arıyor

Salgın nedeniyle Avrupa ülkelerindeki liglerin ertelenmesi, kulüpleri hangi ekonomik tedbirlere yönlendirecek?

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Futbol kulüpleri liglerin ertelenmesinin ardından ekonomik tedbirleri düşünmeye başladı. Kıtayı etkisi altına corona virüs salgını nedeniyle maçlar iptal edilirken, kulüpler azalacak gelirleri için çözüm yolu arıyor. Gündemdeki ilk madde futbolcu maaşlarında indirime gidilmesi.

Futbolcular fedakarlık yapacak mı?

Salgını tüm şiddetiyle yaşayan İtalya'da Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, kulüplerin en büyük giderini oluşturan oyuncu maaşlarında kesintiye gidilmesinin tabu olmaması gerektiğini söyledi. İtalya Futbolcular Birliği Başkanı Damiano Tomassi de Gravina'ya destek oldu. Tomassi, futbol ekonomisinin sürdürülebirliği için fedakarlık yapabileceklerini söyledi.

Harekete geçen kulüp var

Bu konuda harekete geçen kulüpler de var. İskoçya ligi ekiplerinden Hearts, mali zorlukların üstesinden gelebilmek için futbolcu, teknik ekip ve personel maaşlarını Nisan ayı itibarıyla yüzde 50 düşüreceğini açıkladı.



İsviçre Ligi ekiplerinden Sion ise daha sert bir tedbir aldı. Ligler başlayana kadar oyuncularına ülkedeki en yüksek part-time ücreti olan aylık 11 bin 700 Euro'yu öneren Sion, bu teklifi kabul etmeyen 8 futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshetti.