Bakan Selçuk açıkladı İhtiyaç sahiplerine 1000'er lira yardım dağıtılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal yardımlara ek olarak 2 milyar lira ayrıldığını ve ihtiyaç sahpibi her haneye 1000'er lira yardım yapılacağını duyurdu.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralı ayrıldığını belirten Bakan Selçuk, "Şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz" dedi. Bu para Nisan Mart ayı sonuna kadar dağıtılacak. İşte Bakan Selçuk'un açıklamasından satır başları...

- Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor.

- Türkiye genelinde 153'ü devlete ait olmak üzere 400'ü aşkın huzurevimiz var, her birini günlük kontrol ediyoruz.

- Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz.

Kısa çalışma ödeneğini esneteceğiz

- İşçi ve işveren sendikalarının talepleri geldikçe biz ona dair önlemler almaya devam edeceğiz.

- Kısa Çalışma Ödeneği'nin bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız.

- Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak. Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkartıyoruz.

- Süreçte koşullar tutuyorsa, koşulları esnetiyoruz şu anda, özel kreşler de Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanabilir durumda olacak.

Nisan'da en düşük emekli maaşı 1500 lira olacak

- Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız.

- Türkiye çapında 1003 sosyal dayanışma vakfının periyodik paylarını artırdık, böylece yaşlılarımıza destekleri daha da artırmış olacağız.

- Yaşlılara yönelik YADES ve VEFA projelerini bu süreçte yoğunlaştırarak uygulayacağız.

İhtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira yardım

- 65 yaş üstü yaşlılara maske ve kolonya dağıtımı ilk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da proje genişletilir.

- Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız.

- Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında, şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz.

Nisan ayına varmadan dağıtmaya başlayacağız

- 2 milyar liralık sosyal yardımında hedefimiz martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak.

- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs riskine karşı vatandaşların İŞKUR'a kayıtlı açık işlere elektronik ortamda başvurmalarını istedi.