HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Dünyanın en güçlü süper bilgisayarı koronavirüs için kullanılıyor

Araştırmacılar, dünyanın en güçlü süper bilgisayarı Summit'i, koronavirüs aşısı geliştirmek için kullanıyor.

Abone ol

Teknolojinin bir hayli gelişmesiyle birlikte insanların yapması gereken hesaplamalar ve modellemeler de giderek karmaşık bir hal almaya başladı.

Bu sorun ortadan kaldırmak için ise birçok güçlü bilgisayarın birleşmesi ve birbirleriyle uyumlu halde çalışması şeklinde ortaya çıkan süper bilgisayarlar geliştirildi.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu süper güçlü bilgisayarlar, günlük kullanım için değil, çözülmesi çok uzun zaman alan matematiksel problemlerde, fizik bilimleriyle ilgili modellemelerde ve insan zekâsının yetmeyeceği karışık hesaplamalarda kullanılmak için tasarlandı.

Karşınızda dünyanın en güçlü bilgisayarı: Summit 

Ridge ulusal laboratuvarındaki süper güçlü IBM Summit, saniyede 200 katrilyon işlem yapma kapasitesine sahip. Dünyanın en güçlü dizüstü bilgisayarlarından 1 milyon kat daha güçlü olan bu süper bilgisayar, 9 bin 216 Power 9 işlemciden ve 27 bin 648 Nvidia Tesla V100 grafik kartından oluşuyor.


Bu süper güçlü bilgisayar, ayrıca 250 petabayt (262.144.000 GB) depolama kapasitesine sahip

Koronavirüs aşısı geliştirmek için kullanılıyor 

Araştırmacılar, dünyanın en güçlü süper bilgisayarı olan Summit'i, koronavirüs aşısı geliştirmek için kullanmaya başladı. Aşıyı geliştirmeden önce ilaç bileşiklerini tanımlamak için çok sayıda simülasyona ihtiyaç duyan uzmanlar, söz konusu simülasyonları Summit üzerinden gerçekleştiriyor.

Normal yöntemlerle aşıdaki bileşiklerin bulunması yıllar sürebilirdi; ancak Summit, iki gün içinde 77 potansiyel faydalı ilaç bileşiğini tanımlamayı başardı.

Bu bileşiklerin oluşturulması, koronavirüs aşısının bulunduğu anlamına gelmiyor. Süper bilgisayarı geliştiren IBM, elde edilen verilerin virüsün özelliklerini belirlemede oldukça faydalı olacağını açıkladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli hakimin eşinde koronavirüs tespit edildi
Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu: Bugün saat 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Berat Albayrak duyurdu: 2 bin yeni personel alınacak
Türkiye sokağa çıkmadı hava temizlendi haritaya bakın
Koronavirüs test sonuçlarına eNabız'dan ulaşılabilecek
Ender Saraç'ın koronavirüs test sonuçları çıktı!
ÖNCEKİ HABERLER
İtalya'da koronadan ölenlerin yaşa göre dağılımı
Adıyaman'da çift başlı kuzu dünyaya geldi görenler gözlerine inanamadı
Bakan Pakdemirli açıkladı: At yarışları ertelendi
Camiler bugün açık mı cuma namazı nasıl kılınacak 2020
Galatasaray'a Koronavirüs darbesi
Burak Akkul'un çocuğu var mı eşi böyle anlatmıştı
Yorumlar