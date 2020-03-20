Antalya'da eşinden boşandı konvoyla kutladı aracına 'Kurtuldum' yazdı

ANTALYA'da bir yıl önce severek evlendiği eşinden boşandı. Buru durumu aracını süsleyip göbek atarak kutladı. Üzerine bir de boşanmak için imza parası verdiğini söyledi.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 27 yaşındaki Rıdvan Eren, bir yıl önce evlendiği eşinden boşandı. Aracını süsledi konvoy yaptı.

Otomotiv işiyle uğraşan Rıdvan Eren'in iddiasına göre severek evlendiği eşi, düğünün ertesi günü takıları alıp, annesinin evine gitti. Yapılan masraflar için çekilen kredi dahil 500 bin TL zarara uğradığını öne süren Eren, boşanma davası açtı.

"Boşandım, çok mutluyum" süsü

Mahkemenin verdiği boşanma kararını Rıdvan Eren, balayında kullandıkları otomobili, 'Boşandım çok mutluyum' yazılarıyla süsleyip, arkadaşlarıyla yaptığı konvoy ile Damlataş sahilinde tur atarak kutladı. Eren, mutluluğunu göbek atarak, gösterdi.

"Plan üzerine kurulmuş bir evliliğe denk geldim"

Çok mutlu olduğu için kutlama yaptığını anlatan Eren, “Boşandım, çok mutluyum. Plan üzerine kurulmuş bir evliliğe denk geldim. Tabi bunu sonradan anladık. Başımdan çok kötü şeyler geçti, kolay değil. Yaklaşık 500 bin TL'den oldum. Sorun yok, ayaktayım çok şükür. Boşandım mutluyum" dedi. Eren, düğünde takılan 200 bin TL değerindeki takıları geri alamadığını da söyledi.

Ayrılmak için 10 bin lira imza parası verdiğini iddia etti

Başından kötü bir evlilik geçmesine rağmen yeniden evlenebileceğini ifade eden Eren, gençlere de “Kendilerini, ne yapacaklarını bilsinler yeter. Çirkefliğe gerek yok. Herkes kendi vicdanıyla evlensin. Bir insan gidişinde, elvedasında belli olur. Gidiyorsa da anlaşmalı bir şekilde gitsin. Ben ayrılmak için imza parası 10 bin lira para verdim" diye konuştu.