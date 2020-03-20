2. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! İnfaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi.

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Hükümet yaklaşık 300 bin mahkûmun bulunduğu cezaevlerinde koronavirüs salgını riskine karşı, uzun süredir üzerinde çalışılan infaz düzenlemesini süratle çıkarmaya hazırlanıyor. İnfaz düzenlenmesinin haftaya muhalafet partilerinin görüşüne sunulması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz akşam Çankaya Köşkü'nde önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti'nin hukukçu isimleriyle birlikte konuyla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve katılımcılarının görüşleriyle birlikte taslak üzerinde biraz daha çalışılması gerekiyor. Önümüzdeki hafta taslağa son şekli verilerek muhalefet partilerinin görüşüne sunulacak. Fikir birliği sağlanırsa hemen ardından yasalaşması için TBMM gündemine getirilecek.

Hangi suçlar kapsam dışında

Terör, cinsel suçlar, kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti gibi suçlar kapsam dışı tutulacak. Bu düzenlemeyle birlikte 12

yıl ceza alan birisinin cezaevinde kalma süresinin 6 yıla düşürülmesi planlanıyor. Yeni düzenlemeyle doğum yapan kadınların, doğumdan sonraki bir buçuk senelik süreyi evlerinde geçirmesi planlanıyor. "