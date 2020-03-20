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İngiliz basını yazdı Mossad ajanları, 100 bin koronavirüs test kiti çalmışlar

İsrail gizli servisi Mossad'ın, ülkeye 100 bin koronavirüs test kiti getirdiği ortaya çıktı. Mossad'ın ülkeye getirdiği test kitlerinin, talep edilenden farklı olduğu belirtildi.

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The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Mossad'ın 100 bin kiti, İsrail'i resmen tanımayan, ancak ilişkileri düşük seviyede yürüten en az iki Körfez ve Arap ülkesinden elde ettiği belirtildi.

Netenyahu: Tüm imkanlarımızı kullanıyoruz 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Mossad ve diğer kurumlar da dahil olmak üzere, koronavirüs ile mücadeleye yardımcı olmak için devletin tüm imkanlarını tam olarak kullanıyoruz." denildi.

Yanlış kitleri getirmişler 

Ancak, İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Itamar Grotto, Mossad'ın getirdiği kitlerin, ihtiyaç duydukları türden kitler olmadığını açıkladı.

Operasyon gizli yürütüldü 

Söylentilere göre, Mossad'ın test kiti operasyonu gizli tutuldu ve İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz'a dahi bilgi verilmedi. Bir radyoya konuk olan Katz, "Ben de rapordan sizin gibi haberdar oldum." diye konuştu.

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