Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan koronavirüs açıklaması: Daha krizin başındayız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili, "Henüz krizin sadece başlangıcındayız" diye konuştu.Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.
"Buna karşılık verebilmeliyiz"
Dünya gündeminin ilk sırasındaki yerini koruyan koronavirüs salgınını değerlendiren Macron, "Henüz krizin başındayız. Bu yarış, virüsle zamana karşı yapılan bir yarış. Ve biz buna karşılık verebilmeliyiz" ifadesini kullandı.
Fransa'da bir günde 108 kişi öldü
Fransa'da yeni tip koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 108 kişi artarak 372'ye, vaka sayısı ise 10 bin 995'e yükseldi.
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