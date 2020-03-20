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Koronavirüsle mücadelede eller nasıl yıkanmalı?

Koronayla savaşta el temizliği çok önemli. Birçok ülke vatandaşlarını el yıkama konusunda bilinçlendirmek için videolar hazırlıyor. El yıkama alışkanlığına her ne kadar uysak da, sabunun elin tüm yüzeyine dağılması oldukça önemli. Çekilen bir video bunun önemini bir kez daha ortaya koydu.

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Koronavirüs salgınında almamız gerek önlemler, uzmanlar tarafından sık sık hatırlatılıyor.Çalıştığımız, içinde bulunduğumuz ortamları dezenfekte etmek, diğer insanlarla olan sosyal mesafemizi korumak, tokalaşıp öpüşmekten kaçınmak salık verilirken kişisel hijyen de oldukça öne çıkıyor.

Doğru el yıkama tekniği önemli

Basit ama hayat kurtarıcı bir önlem olan el yıkamak, alabileceğimiz en iyi önlemlerden biri. Virüs ağız, burun ve göz pınarları yoluyla vücuda nüfuz edeceğini belirten uzmanlar, el hijyenine dikkat etmenin ve yüz bölgesine dokunmaktan –her ne sebeple olursa olsun- kaçınmanın, virüsün yayılmasını büyük ölçüde engelleyeceği görüşünde.Peki ellerimi ne kadar doğru yıkıyoruz? Uzmanlar ellerin en az 20 saniye su ve sabunla yıkanması gerektiğini söylüyor. Ancak el yüzeyinde de her noktayı sabunla temas ettirmemiz, bir o kadar önemli.

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