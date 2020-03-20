Sağlık Bakanlığı tüm ameliyatları durdurma kararı aldı

Sağlık Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatları durdurma kararı aldı.Abone ol
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi hastaneleri de etkiledi.
Tüm ameliyatlar durduruldu
Bu yüzden harekete geçen Sağlık Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatları durdurma kararı aldı.
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