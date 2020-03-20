Koronavirüs ne zaman bitecek? Herkesin aklındaki soruyla ilgili çarpıcı bilgi

DÜNYA'yı sarsan koronovirüs salgınının ne zaman biteceği aşının geliştirilmesine ve bağışıklık kazanmamıza bağlı. Bu da sürecin hayli uzun ve sancılı olacağını gösteriyor. Edinburgh Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları salgını uzmanı Prof. Mark Woolhouse, "Çıkış stratejisi konusunda büyük bir sorunumuz var. Sadece İngiltere'nin değil, hiçbir ülkenin çıkış stratejisi yok" diyor.

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Koronavirüs nedeniyle dünyanın birçok yerinde hayat durdu, insanlar evlerine kapandı, kentler hayalet şehirlere dönüştü. Peki, kriz ne zaman bitecek ve insanlar ne zaman normal yaşamlarına dönecek?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 hafta içinde krizin seyrini tersine çevirebileceklerine ve "koronavirüsü uğurlayabileceklerine" inandığını söyledi.

Yıllar sürebilir

Fakat önümüzdeki üç ay içinde vaka sayısı düşmeye başlasa bile bu, krizin bittiği anlamına gelmeyecek. Koronavirüsün yol açtığı dalganın dinmesi belki de yıllar alacak. Hayatın birçok alanına getirilen sınırlamalar, uzun vadede sürdürülebilir değil. Bunun sosyal ve ekonomik faturası çok ağır olacak.

'Hiçbir ülkenin çıkış stratejisi yok'

Tüm ülkelerin bir çıkış stratejisine ihtiyacı var ve hayatın normale döndürülmesi gerekiyor. Ama koronavirüs yok olmayacak. Virüsü engellemeye yönelik sınırlamalar kalktığı zaman kaçınılmaz olarak vaka sayısı artacak.

Edinburgh Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları salgını uzmanı Prof. Mark Woolhouse, "Çıkış stratejisi konusunda büyük bir sorunumuz var. Sadece İngiltere'nin değil, hiçbir ülkenin çıkış stratejisi yok" diyor.

İnsanlık büyük bir bilimsel ve toplumsal sınavla karşı karşıya. Krizden çıkışın üç ana yolu var:

-Aşı

-Virüse karşı belirli sayıda insanın bağışıklık kazanması (sürü bağışıklığı)

-Toplumun davranışların daimi olarak değişmesi.

Bu yolların her biri, virüsün yayılma kabiliyetini sınırlayacak.

Aşı ne zaman çıkar?



Aşı, virüse maruz kalan insanlara bağışıklık kazandırarak, hasta olmalarını engelleyecek. ABD'de insanlar üzerindeki ilk aşı geçen hafta denendi. Süreci hızlandırmak için denemelerin, önce hayvanlar üzerinde yapılması kuralı atlandı. Aşı geliştirme araştırmaları görülmedik bir hızda ilerlese de bu araştırmaların başarılı olacağının ve küresel çapta bir aşılama sürecinin başlayacağının garantisi yok. En iyi tahminlere göre her şey yolunda giderse, koronavirüs aşısı 12-18 ay içinde piyasaya sürülebilecek. Bu da çok uzun bir süre.

Sürü bağışıklığı

Salgın için insanlığın önündeki bir diğer seçenek bağışıklık kazanmak. Nüfusun yüzde 60'ının hastalığa karşı bağışıklık kazanması halinde salgın riskinin ortadan kalkacağı düşünülüyor. Buna 'sürü bağışıklığı' deniyor. Toplumun bağışıklık kazanması iki yıldan fazla sürebilir. Bu bağışıklığın uzun ömürlü olup olmayacağı da ayrı bir sorun. Grip benzeri belirtilerin görüldüğü diğer koronavirüslerde bağışıklık çok düşük seviyede ve insanlar bu hastalıklara yaşamları boyunca defalarca yakalanabiliyor.

Üçüncü yol

Edinburgh Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları salgını uzmanı Prof. Mark Woolhouse'a göre üçüncü yol ise, hastalığın bulaşma seviyesini düşük tutmak için davranışlarımızın daimi olarak değiştirilmesi. Bu, herhangi bir salgını önlemek için şimdi uygulanan bazı önlemlerin sürdürülmesini ya da testlerin yaygınlaştırılmasını ve hastaların tecrit edilmesini gerektirecek.

İngiltere Hükümeti'nin sağlık konularındaki baş danışmanı Prof. Chris Whitty, çıkış stratejisinin ne olduğu yolundaki soruya, "Uzun vadede, şüphesiz aşı, bir çıkış yolu. Hepimiz bunun bir an önce geliştirilmesini umuyoruz. Küresel olarak bilim, çözümler üretecektir" diye yanıtladı.

(Kaynak : BBC Türkçe)