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İkna yöntemiyle teslim olan PKK'lı çift aileleriyle buluşturuldu

Demirören Haber Ajansı

BATMAN'da jandarmanın ikna çalışması sonucu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan A.İ. ile ve resmi nikahlı olmayan eşi Ş.T., aileleriyle buluşturuldu.

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ailelerin de desteğiyle PKK'lı teröristlerin teslim olması için yürütülen ikna çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 2001 yılında örgüte katılan A.İ. adlı erkek ile 2010 yılında örgütün kırsal kadrosuna katılan resmi nikahlı olmayan eşi Ş.T., PKK'dan kaçıp 14 Mart günü Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Silahsız olarak teslim olan A.İ. ve Ş.T., jandarmadaki sorguları sürerken, aileleriyle bir araya getirildi. Buluşmada duygulu anlar yaşanırken, aileler evlatlarıyla hasret giderdi. 

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